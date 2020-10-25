الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

شوبير يكشف رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

هيئة كبار العلماء السعودية تدعو «عقلاء العالم» لإدانة الإساءة للرسول

حقيقة إقالة طارق يحيى من منصبه في الزمالك بأمر مرتضى منصور

نهضة بركان بطلا لكأس الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز

هذا ما قاله الفنان حمادة هلال عن أغنيته المثيرة للجدل

أول تعليق رسمي من السعودية تجاه الرسوم المسيئة للرسول

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

فرنسا تسجل اكثر من 50 ألف إصابة كورونا اليوم

ADS
 

زوجة تتبرع بجزء من كبدها لزوجها.. والسبب!!

Ek9t4hCXgAIlCX5
زوجة تتبرع لزوجها بجزء من كبدها
 
الأحد، 25-10-2020 10:50 م المصريون
في لافتة إنسانية قررت الزوجة نادية ثابت 32 عاماً التبرع لزوجها أيمن 40 سنة بجزء من كبدها، في حين رفض جميع عائلته التبرع له، وعلى الرغم من مخاطر العملية.
وأبدت الزوجة "نادية" برغبتها في التبرع له بجزء من كبدها دون أي ضغط من جانبه وأعلنت قائلة "كويس وطيب معايا و عمرو ما زعلني"، وهذا هو السبب الذي استندت اليه الزوجة حتى تخاطر بحياتها من اجل زوحها.
وهناك سبب اخر يؤكد على انسانية تلك الزوجة إنها حرمت من الامومة بسبب مشاكل صحية خاصة بالزوج، ولم تشكو لأحد، لذا أصبحت هذه السيدة تريند متصدر على تويتر.
 

إقرأ ايضا

حمادة هلال

هذا ما قاله الفنان حمادة هلال عن أغنيته المثيرة للجدل

download (3)

نجاد البرعي يفجر مفاجأة صادمة عن فنانات مهرجان الجونة

هاني رمزي

بسبب " محامي خلع ".. جامعة القاهرة تكرم هاني رمزي

أخبار متعلقة

احلام و اصالة

أحلام ترفض ذكر اسم أصالة وتدعوها بهذا اللقب

ارشيفية

الهضبة يتصدر تريند "تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب "