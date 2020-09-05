زنزانة واحدة تجمع ابنة العمروسي وسما المصري

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نهي العمروسي وابنتها
نهي العمروسي وابنتها
 
السبت، 05-09-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
تزاملت نازلي كريم مصطفى ابنة الفنانة نهي العمروسي المتهمة في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"واقعة فيرمونت" مع الفنانة سما المصري داخل عنبر الآداب في سجن القناطر الخيرية بعد نقل نازلي من محبسها بأحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة .
ونازلي الوحيدة من أبناء المشاهير التي ثبت ضلوعها رسميًا في القضية وصدر بحقها قرار قضائي بالحبس الاحتياطي، حسبما نشرت "الوطن".
وسما المصري تقضي عقبة بالسجن صادرة ضدها بإجمالي 5 سنوات و3 سنوات في قضية التحريض علي الفسق وعامين في واقعة سب ريهام السعيد.

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