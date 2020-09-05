زنزانة واحدة تجمع ابنة العمروسي وسما المصري

السبت، 05-09-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
تزاملت نازلي
كريم مصطفى ابنة الفنانة نهي العمروسي المتهمة في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"واقعة فيرمونت
" مع الفنانة سما المصري
داخل عنبر الآداب في سجن القناطر الخيرية بعد نقل نازلي
من محبسها بأحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة .
ونازلي
الوحيدة من أبناء المشاهير التي ثبت ضلوعها رسميًا في القضية وصدر بحقها قرار قضائي بالحبس الاحتياطي، حسبما نشرت "الوطن".
وسما المصري
تقضي عقبة بالسجن صادرة ضدها بإجمالي 5 سنوات و3 سنوات في قضية التحريض علي الفسق وعامين في واقعة سب ريهام السعيد.