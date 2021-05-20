رغم تعاونهما في نسل الأغراب .. لهذه الأسباب رفض أحمد السقا دعم محمد سامي في أزمته

الخميس، 20-05-2021
08:30 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مقربة من الفنان أحمد السقا
أسباب امتناعه عن تقديم رسالة دعم للمخرج محمد سامي بعد أزمته الأخيرة .
وقالت المصادر إن السقا
غير راضي عن الشكل الذي ظهر به مسلسله الأخير " نسل الأغراب
" والذي أخرجه محمد سامي وبخاصة أن المسلسل تعرض لبعض النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن السقا
شعر أن محمد سامي ورطه في مسلسل لا يلقى إعجاب الجمهور بحسب "فوشيا".
وأضاق المصدر أن السقا
يعيش حالة من الحزن حيث أنه بذل مجهودا كبيرا في تجسيد الشخصية وقام بتغيير شكله وطريقة ملابسه وكان يعتقد أن العمل سيحظى على إعجاب الوطن العربي لكن جاءت النتيجة على غير المتوقع ما جعل السقا
يفضل الصمت بعد ما حدث مع سامي.