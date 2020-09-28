رسميًا.. السعودية تفعل تطبيق «اعتمرنا» لحجز موعد العمرة

الإثنين، 28-09-2020
12:46 ص
المصريون ـ متابعات
أطلقت وزارة الحج
والعمرة
السعودية تطبيق
«اعتمرنا» لكي يتمكن الراغب في أداء العمرة
والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين
لأداء العمرة
والزيارة والصلوات.
وتأتي عملية التطبيق
الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية في ظل جائحة كورونا.
وأتاح متجر «آبل«اعتبارا من اليوم الأحد، تحميل تطبيق
»اعتمرنا« الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة
، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر كمرحلة أولى لمعتمري الداخل، طبقا لما نشر على حساب إمارة منطقة المدينة المنورة.