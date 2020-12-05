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رسالة مؤثرة من والدة حلا الترك لابنتها بعد رفعها الدعوي القضائية

حلا الترك ووالدتها مني الساير
حلا الترك ووالدتها مني الساير
 
السبت، 05-12-2020 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت الفنانة الكويتية مني الساير علي صفحتها الرسمية علي انستجرام صورة جمعتها بابنها الأصغر محمد وشقيق حلا ، و أرفقتها بهذه الرسالة :" ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها. حقيقة ".
وكانت النجمة البحرينية الشابة  حلا الترك رفعت قضية ضد والدتها الفنانة  مني السابر ولم يتم الإعلان عن طبيعة الدعوي ، إلا أن والدتها أكدت أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و علقت الأم علي الدعوي قائلة :" مش بإيدها ولأنه اللي حواليها و الجو بشكل عام وما في بنت بترضي إن هي ترفع قضية علي أمها " .
 

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