رد ناري من حفيدة إسماعيل ياسين على سخرية محمد رمضان من جدها: واحد عنده نقص

الأحد، 25-04-2021
07:17 ص
أحمد عادل شعبان
شنت سارة ياسين - حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين - هجوما حادا على محمد رمضان
بعد سخريته من جدها في مسلسل " موسى ".
وقالت في بيان عبر فيس بوك : صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل اسمه موسى لمحمد
رمضان وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة
دي والحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين، هو إيه علاقة إسماعيل ياسين
بمسلسل محمد رمضان
أصلاً.
وتابعت سارة ياسين: أحد الصحفيين صمم
أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي وعشان برده انا فاهمة ان طبع
الصحافة المبالغة قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق، والصراحة طلع عندهم
شوية حق لأن دي مش أول مرة محمد رمضان
يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش
بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص
اللي واضح ان الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي وطبعاً مش محتاجة أقول
إيه الأسباب.
وأضافت: أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج
اللي مفروض انهم ينتموا للفن بس واضح انهم كمان ارزقية، انا كمان بلوم على
الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان
إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين وأتصور فيها،
بس واضح انه استغله للوصول للشهرة فقط لأنه لما جتله الفرصة للظهور في
مسلسل؛ وافق على تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق.
واختتمت سارة: بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة
الكوميديا في مصر
والوطن العربي، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل
سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد ٤٩ سنة من وفاته رغم كل من يحاول
الإساءة له أو لتاريخه الفني.