السبت، 18-09-2021
02:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشرت الفنانة فيفي عبده
مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص علي أغنية " بنت
أكابر " للفنانة أصالة
، ردا علي بلاغ " المنشفة
"، متجاهلة البلاغ
الذي قدم ضدها لرقصها بالمنشفة
.
وظهرت فيفي عبده
في مقطع الفيديو، الذي شاركته علي صفحاتها الرسمية علي
مواقع التواصل، وهي ترقص بفستان أزرق، وعلقت علي مقطع الفيديو قائلة:" يا
مساء الفل .. أغنية حبيبة علي قلبي للجميلة أصالة
.. أغنية بحبها وبحبكم".
جدير بالذكر أن المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة " تطهير المجتمع"
كان تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه فيفي عبده
بنشر الفسق والفجور بما يتنافي مع
المجتمع المصري والآداب العامة وذلك بعد رقصها بـ" بشكير الحمام "
" المنشفة
".