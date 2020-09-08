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رد صادم لشوبير على رمضان صبحي بعد الانتقال لبيراميدز

رمضان
رمضان
 
الثلاثاء، 08-09-2020 11:07 ص وكالات- الدويني فولي
انتقد الإعلامى أحمد شوبير التصريحات التى أدلى بها رمضان صبحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق خلال تقديمه لاعبا لبيراميدز فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم أمس .


وقال شوبير : "لا أحد يستطيع أن يصادر على حقك في الرحيل إلى أي ناد ده مستقبلك وإنت اللي بتقرر يمشي إزاي، ولكن دي نصيحة مني ليك يارمضان ماتخسرش أي جمهور الفترة الجاية خصوصا إن عندك في بيراميدز مش هتلاقي جمهور يساندك" .

وأضاف: "حوارك في إنك رايح علشان تحقق بطولات مش منطقي لإنك كنت في النادي الأهلي، فإنت رايح علشان الفلوس والأمر مادي بحت، وده كلام عادي مايزعلش فيتقال عادي من غير كسوف مادام بتتكلم في احتراف يبقى نكمل للآخر احتراف، فالأمر احتراف وانتهى وسبحان الله في نفس توقيت التقديم طاهر صفقة الأهلي الجديدة سجل هدفا عالميا".

وتابع : "دي خطوة أنت شايفها صح، خلاص اتصرف على هذا الأساس مطلوب منك إنك تكون إضافة لفريقك وللمنتخب ومطلوب منك جهد كبير الفترة الجاية في مشوارك بكرة القدم"

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