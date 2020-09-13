رجل عارٍ «يحمل يدًا مقطوعة» يجري مهرولاً في الشارع

الأحد، 13-09-2020
06:07 م
فتحي مجدي
التقط أحد المارة صورة لرجل عار
ٍ بعد أن اقتحم نافذة منزل في جريمسبي ببريطانيا، وهو يحمل يده المقطوعة، ما أثار حالة من الصدمة.
وشوهد الرجل الذي لم تتضح هويته بعد ظهر أمس وهو يفر محتضنًا ما يعتقد أنه جزء من جسده.
ولم يتضح ما إذا كانت يد الرجل قد أصيبت قبل أو بعد كسر الزجاج هربًا من خاطفيه، ولجأ إلى متجر وخضع العلاج للإسعافات في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى.
ويُعتقد أن الرجل كان محتجزًا ضد إرادته بعد اختطافه من منزل آخر في كليثوربس القريبة في وقت سابق من اليوم، وفقًا لموقع "جريمسبي لايف" المحلي.
تُظهر صورة التقطها أحد المارة الرجل العاري، ويده اليسرى مخفية بجسده.
وكان المنزل المدرج الذي أغلقته الشرطة قد تحطم بالكامل تقريبًا نافذة الطابق الأرضي. وأفاد شهود عيان بتحطيم زجاج نافذة الطابق الأرضي من المنزل والطاقم الطبي في مكان الحادث.
قال أحد الشهود: "يبدو أن الرجل قفز من النافذة دون أي ملابس وركض عبر الطريق إلى متجر. يبدو أنه تلقى العلاج من قبل المسعفين في المتجر".
وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث، من دون أن تتضح بعد كافة التفاصيل.