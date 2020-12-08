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رانيا يوسف تظهر بفستان مكشوف الصدر

رانيا يوسف
رانيا يوسف
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:25 م أحمد سالم
ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لأول مرة ، وظهرت مرتيدة فستان باللون الاخضر مكشوف الصدر واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ 

فوجئ حضور عرض الفيلم المصري "عنها" بالفنانة رانيا يوسف وهي تبحث عن كرسي تجلس عليه لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الذي يقام حاليا.

وصدّرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك بالمسابقة الدولية، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفا بالقاعة بمجموع أكثر من 100 مقعد، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.


كان المهرجان قد أصدر بيانا صحفيا يؤكد خلاله على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش. 


وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.
 

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