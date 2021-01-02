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رانيا يوسف تثيير صجة بتصريحات جريئة عن إبرازها لمفاتنها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
 
السبت، 02-01-2021 11:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة من جديد بسبب تصريحاتها عن إبرازها لمفاتنها ، حيث قالت " لما يبقي عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها " .
و أضافت خلال لقائها مع الإعلامي ، نزار فرنسيس ، في برنامجه " مع الفارس " بقناة الرشيد العراقية :" "أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة، أما بنعمة ربك فحدث"، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
وعن الفستان الأخير الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة وأثار ضجة ،  أشارت إلى أن "مؤخرات كل الفنانات تقريبا" برزن في الاحتفال، ولكن الملاحظة تمت بشكل أكبر عليها لأن "مؤخرتها مميزة"، لافتة إلى أنها "تهزر" (تمزح) معه.
و عن منتقديها قالت : و أنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش " .
 

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