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رانيا يوسف تثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل

رانيا يوسف
رانيا يوسف
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:02 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصور لها من مهرجان الجونة في يومه الخامس .
و أثارة رانيا مواقع التواصل و لاقت الكثير من الهجوم بسبب إطلالتها الجديدة التي هاجمها فيها متابعيها وعلق البعض علي الصور قائلين:" لبست البطانة ونسيت الفستان ، ربنا يهديها ويهدينا يا رب العالمين ، كيم كاردشيان الغلابة " .
جدير بالذكر  أن رانيا طالبت بإقرار قانون رادع لمكافحة التحرش بأنواعه وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شكوى منها لتعرضها للتحرش علي حساباتها الشخصية علي هذه المواقع .  
 

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