رانيا يوسف تثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل

الأربعاء، 28-10-2020
12:02 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف
ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها
لصور لها من مهرجان الجونة
في يومه الخامس .
و أثارة رانيا مواقع التواصل و لاقت الكثير من الهجوم بسبب إطلالتها
الجديدة التي هاجمها فيها متابعيها وعلق البعض علي الصور قائلين:" لبست
البطانة ونسيت الفستان ، ربنا يهديها ويهدينا يا رب العالمين ، كيم كاردشيان
الغلابة " .
جدير بالذكر أن رانيا طالبت بإقرار
قانون رادع لمكافحة التحرش بأنواعه وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شكوى
منها لتعرضها للتحرش علي حساباتها الشخصية علي هذه المواقع .