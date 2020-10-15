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رانيا محمود ياسين: رحيل والدي ترك فراغا كبيرا

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
 
الخميس، 15-10-2020 11:48 م المصريون ـ متابعات
وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، الشكر لكافة المشاركين في جنازة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، وتابعت:" الناس جميعاً حزينه عليه .. لأنه كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض ولذلك استحق إشادة الجميع به ..واحدد قال لى النهاردة أنا جاى من سوهاج علشان الجنازة".
وأضافت "رانيا محمود ياسين " خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الراحل شارك فى أعمال فنية دينية ووطنية حظيت بإهتمام الجميع، ولذلك مثل رحيله فراغ كبير لا يمكن لأحد أن يسد هذا الفراغ مهما قدم من أعمال، وتابعت:"عمل تاريخ للسينما المصرية".

 

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