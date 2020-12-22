رامي صبري يصدم الجمهور بقرار مفاجيء

الثلاثاء، 22-12-2020
05:13 م
محمد فضل
صدم الفنان رامي صبري، جمهوره بإعلان إلغاء
حفلات
ه، التي كان من المقر أن يحييها في ليلة رأس السنة، بعد قرار وزارة السياحة بإلغاء
كل احتفالات الميلاد ورأس السنة، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وكتب رامي في صفحته الخاصة على موقع التواصل
الإجتماعي :"تم إلغاء حفلات
رأس السنة".
من ناحية أخرى، يتعاون رامي مع الشاعر محمد
عاطف، في أغنية منفردة جديدة، بلون جديد ومختلف عن أعماله السابقة، لكنه لم يستقر على
إسمها حتى الان، وهي من ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.
وكان رامي قد طرح مؤخراً فيديو كليب أغنيته
"خطيرة"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتم تصويره في أفراح
عدة كان قد غنّى فيها، من ألحانه، كلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.