راقصة شهيرة تشمت في خالد الجندي بعد الهجوم عليه: فاكر لما تنمرت عليا؟ .. اشرب بقا

الأربعاء، 13-01-2021
06:40 ص
أحمد عادل شعبان
عبرت الراقصة دينا
عن دهشتها من غضب الشيخ خالد الجندي
- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - من حملة الهجوم عليه بعد ارتدائه زيا غير معتاد.
وأضافت في تصريحات صحفية: أنا مندهشة .. هو نسي لما وصفني بـ "الراقصة الخنفاء" .. هو دا مش تنمر يا شيخ؟
وأردفت: هو مش الدين بيقول لما تشوف حد وحش اطلع ادعي له بالهداية؟ .. أنا مستغربة من غضبك من اللي تنمروا عليك .. اشرب من نفس الكاس واطلع اتحداهم .. على الأقل أنا متحديتش حد .. أنا سمعت جملتك وقلت ( حسبي الله ونعم الوكيل ).