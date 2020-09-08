رائحة فمك كريهة؟.. احذر فأنت مصاب بهذا المرض الخطير

الثلاثاء، 08-09-2020
07:41 م
محمد فضل - متابعات
قد تشمل
أعراض مرض السكر
ي من النوع الثاني الشعور بالتعب، والتبول أكثر من المعتاد، والجروح
التي تستغرق وقتا أطول للشفاء مما هو متوقع.
ولكن
قد تكون أيضا عرضة لخطر ارتفاع نسبة السكر
في الدم إذا ظهرت لديك رائحة كريهة في الفم.
ويمكن
أن يحدث مرض السكر
ي من النوع الثاني بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الإنسولين،
أو عدم تفاعل الجسم مع الإنسولين.
وقد
تكون معرضا لخطر الإصابة بهذه الحالة إذا لاحظت تغيرا في رائحة أنفاسك، فمرض
ى السكر
ي
أكثر عرضة للإصابة برائحة الفم الكريهة، وفقا لموقع Healthline الطبي.
وعندما
يكافح الجسم لإنتاج الإنسولين، يتحول تلقائيا إلى حرق الدهون (تحويل السكر
في الدم
إلى طاقة قابلة للاستخدام). وتنتج هذه العملية الكيتونات، والتي تتراكم في الدم والبول.
وهذه
الكيتونات هي التي تسبب رائحة الفم الكريهة لدى بعض المرض
ى، وتترك رائحة أنفاسهم إما
مثل طلاء الأظافر أو الفاكهة المتعفنة. ويقول موقع Healthline الطبي: "رائحة الفم الكريهة، يمكن أن تكون مؤثرة لدرجة أن الأطباء
قد يكونون قادرين على استخدامها لتحديد مرض السكر
ي".
وأضاف:
"رائحة الفم الكريهة المرتبطة بمرض السكر
ي لها سببان رئيسيان: أمراض اللثة وارتفاع
مستويات الكيتونات في الدم. وإذا كنت مصابا بداء السكر
ي، فمن المهم أن تكون على دراية
بما قد تخبرك به أنفاسك.
وتابع:
"فهمك قد يخلصك من أمراض اللثة المتقدمة أو مخاطر الحماض الكيتوني السكر
ي".
ولكن لمجرد أنك تعاني من رائحة الفم الكريهة، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسكر
ي،
حيث أن رائحة الفم الكريهة شائعة جدًا، ويمكنك عادةً معالجتها في المنزل بنفسك.
وأفضل
طريقة لتجنب الإصابة برائحة الفم الكريهة هي التأكد من نظافة أسنانك ولسانك وفمك.
وقد
يؤدي التدخين أو تناول الكثير من المشروبات السكر
ية إلى زيادة فرص إصابتك برائحة الفم
الكريهة، وقد يصاب الكثير من الأشخاص بداء السكر
ي دون أن يعرفوا ذلك، لأن العلامات
والأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.
ويجب
عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقا بشأن العلامات أو الأعراض التحذيرية لمرض السكر
ي،
أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر، نقلا عن إكسبرس.