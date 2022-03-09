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«رئيس جامعة دراية».. المعرض الدولي للجامعات مظهر حضاري يعبر عن تطور منظومة التعليم

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الأربعاء، 09-03-2022 10:30 ص

قال دكتور علاء عشماوي، رئيس جامعة دراية بالمنيا الجديدة، إن المعرض الدولي العاشر للجامعات والمنح والتدريب، يمثل مظهرًا حضاريًا يعبر عن تطور رائع فى منظومة التعليم المصرية، وتأتي هذه النسخة بقيادة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، فى ظل قيادة سياسية مستنيرة و توجات حثيثة نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. 
 
وأضاف «رئيس جامعة دراية»  إن المعرض هو حدث ضخم يتيح للطلاب كافة المعلومات التعليمية المتعلقة بالجامعات المصرية الحكومية و الخاصة والأهلية فضلا عن الجامعات العربية و الأجنبية فى تحت سقف قاعة واحدة. 

وأوضح أن المعرض يمثل امتداد جيد لالتقاء الجامعات وعرض الأفكار وتبادل الخبرات فيما بينهما، كما يمثل فرصة طيبة لمعرفة الطلاب أن صعيد مصر به جامعات خاصة تسير وفق رؤى القيادة السياسية في تطوير التعليم مثل جامعة "دراية". 

وأشار أن المعرض تزداد أهميته مع تزايد اعداد الجامعات الجديدة فى كل ربوع مصر بتوجيهات حكيمة من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي يؤكد دائمًا أنه متفائل بمستقبل افضل لشباب الجامعات فى مصر لما يتاح لهم من فرص تدريب و تطوير و تمكين فى الجمهورية الجديدة.

 جاء ذلك، على هامش فعاليات افتتاح المعرض الدولي العاشر للجامعات و المنح والتدريب، والذي يستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس، بفندق كمبنسكي بالتجمع الأول.

جدير بالذكر، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر حظي باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس «السيسي»، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وأدى ذلك إلى تطور  غير مسبوق في هذا القطاع، لأنه من أهم المجالات التي تولي الدولة اهتمامًا خاصًا به لتخطو خُطى واضحة نحو تنمية المجتمع بوجه عام.
 

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