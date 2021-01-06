ذهول بعد الكشف عن العمر الحقيقي لـ أحمد عيد: لن أتزوج

الأربعاء، 06-01-2021
10:12 ص
المصريون
عبر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ذهولهم وصدمتهم بعد معرفة العمر
الحقيقي للفنان
أحمد عيد، حيث يوافق اليوم الأربعاء 6 يناير، عيد ميلاد
ه الـ 53، حيث أنه من مواليد عام 1968،
وعبر البعض عن دهشتهم، مشيرين إلى أنهم صدموا بعد معرفة عمر أحمد عيد
الحقيقي خاصة وأنه لا يظهر عليه تقدمه في العمر بهذا الشكل، كما أنه غير متزوج.
وأعلن أحمد عيد، مسبقًا عن سر عدم زواج
ه حتى الآن قائلا إن هناك أنبياء لم
يتزوجوا، متابعًا: «بخاف أظهر في برامج علشان محدش يسألني إنت ليه متجوزتش،
والزواج
قدر وليس نصيبًا، وهناك فرق بين الاثنين».
وسخر أحمد عيد خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» عبر قناة ON E الفضائية، من سؤال الإعلامية سمر يسري،
والذي قالت فيه: «هل سيظل أحمد عيد أعزب إلى الأبد؟»، قائلا: «والله كنت عارف إنك
هتسألي السؤال ده.. إحنا نجيب بقسماط وشاي بلبن ونقعد نشوف مين اتجوز، ومين طلق في
الوسط الفني».
وأضاف: «حتى الآن أنا عازب وسعيت في موضوع الزواج
ولكن كل محاولاتي باءت
بالفشل وهذا قدر، ولست الوحيد في الوسط الفنى لم يتزوج»، مؤكدًا أن الراحل عبد
الحليم حافظ وهند رستم وأمينة رزق لم يتزوجوا.