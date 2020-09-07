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ذبابة تدمر منزل حاول صاحبه طردها

ذبابة تدمر منزل حاول صاحبه طردها

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
لم يكن يتوقع أن تدمر ذبابة منزله بعدد محاولته طرها لإزعاجها له أثناء تناوله الطعام .
وكان الرجل الفرنسي الثمانيني يتناول طعامه في منزله بإقليثم درودرويني غرب فرنسا مساء الجمعة  ، حتى فاجأته الذبابة فحاول طردها عن طعامه ولم يتمكن ثم حاول اصطيادها فضرب عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل ما سرب الغاز ليحدث انفجار في مطبخه وانهيار جزء من السقف ليدمر منزله والمنزل أصبح غير صالح للسكن ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الرجل نجا من الموت بأعجوبة ولم يصب إلا بحروق بسيطة علي يديه .

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