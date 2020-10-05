ديانا كرزون ترد على السخرية من جسم زوجها

دعت الأردنية ديانا كرازون الأشخاص الذين تنمروا على زوجها بسبب شكل جسمه
الضخم وهي تقف بجانبه إلى النظر في أشكالهم أولا.
وعبرت كرازون خلال تصريحات إعلامية، عن سعادتها بزواجها مشيرةً إلى أنه
جعلها تنظر إلى العام 2020 بطريقة معاكسة لتلك التي يعتمدها الآخرون.
وقالت ديانا إن المشاهير كثيراً ما يواجهون هذا الموقف، لافتةً إلى أنها لا
تقبل ذلك وتوجهت إلى المتنمّرين على أشكال الآخرين داعيةً إياهم إلى النظر في
أشكالهم أولاً. وقالت إن البلوك أفضل شيء لمواجهتهم وهو بمثابة الكف الحامي على
قلوبهم.
وكان زوج الفنانة كرازون قد تعرض للسخرية والتنمر بسبب زيادة وزنه ضمن
تعليقات المتابعين على صورة له نشرتها ديانا على حسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”.