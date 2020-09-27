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دون ملابس.. تسريب فاضح لـ«كاردشيان» العربية من دبي

دون ملابس.. تسريب فاضح لـ«كاردشيان» العربية من دبي

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كاردشيان المغربية
الأحد، 27-09-2020 03:18 م محمد فضل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد تسريب ونشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء، للفتاة التي يطلق عليها "كاردشيان المغربية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وفي أول رد لها، اتهمت الفتاة "ندى حاسي" الشهيرة بـ "كارداشيان الخميسات" بالمغرب، صديقتها المقربة بتسريب فيديوهاتها وصورها المخلة بالحياء حسابها على الانستغرام، مشيرة أنها وحدها من تملك كلمة السر، التي تخول لها حق النشر، حيث أكدت أنها ستتوجه بشكاية لدى مصالح الأمن بعدما تسببت لها هذه المشاهد الفاضحة في مشاكل كبيرة مع محيطها الأسري.
وبدورها، دافعت والدة "ندى" عن ابنتها، حيث قالت: "المراهقة كل وحدة كيفاش جاتها.. أنا بنتي بعدا ممبلياش"، في إشارة إلى ظهور "ندى" من خلال صور ومقاطع فيديو مبدية مفاتنها من أمام "برج خليفة" بالإمارات، وهي تؤدي رقصة مثيرة بملابس فاضحة.
 

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