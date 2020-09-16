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دولة عربية تتصدر قائمة الممتلكين للعقارات في تركيا

تركيا
تركيا
الأربعاء، 16-09-2020 10:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع نسبة الأجانب الذين امتلكوا عقارات في تركيا خلال أغسطس الماضي ، ومن بينها العراق و إيران الذين تصدرا القائمة .
ولفتت البيانات إلي أن الإيرانيين جاءوا بالمرتبة الأولي من حيث شرائهم للعقارات التركية بواقع 650 منزلا ، وجاء العراقيون في المرتبة الثانية حيث اشتروا بواقع 592 منزل وجاء الروس في المرتبة الثالثة حيث اشتروا 366 .
و جاء في المرتبة الرابعة الأفغان بواقع 156 منزل و في المرتبة الخامسة أذربيجان بشراء 154 منزل .
و أشارت الوكالة إلي أن مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس 2020 زادت بنسبة 8% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي ولفتت إلي أن الأجانب اشتروا في أغسطس 3 آلاف و 893 منزل ، كما أن مبيعات العقارات للأجانب انخفضت خلال الأشهر الثمانية الأولي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها في 2019 و أجرعت ذلك إلي تفشي فيروس " كورونا" .

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