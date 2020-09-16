دولة عربية تتصدر قائمة الممتلكين للعقارات في تركيا

الأربعاء، 16-09-2020
10:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع نسبة الأجانب الذين امتلكوا عقارات في تركيا
خلال أغسطس الماضي ، ومن بينها العراق
و إيران
الذين تصدرا القائمة .
ولفتت البيانات إلي أن الإيران
يين جاءوا بالمرتبة الأولي من حيث شرائهم
للعقارات التركية بواقع 650 منزلا ، وجاء العراق
يون في المرتبة الثانية حيث اشتروا
بواقع 592 منزل وجاء الروس في المرتبة الثالثة حيث اشتروا 366 .
و جاء في المرتبة الرابعة الأفغان بواقع 156 منزل و في المرتبة الخامسة
أذربيجان بشراء 154 منزل .
و أشارت الوكالة إلي أن مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس 2020 زادت
بنسبة 8% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي ولفتت إلي أن الأجانب اشتروا في أغسطس 3
آلاف و 893 منزل ، كما أن مبيعات العقارات للأجانب انخفضت خلال الأشهر الثمانية
الأولي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها في 2019 و أجرعت ذلك إلي تفشي فيروس "
كورونا" .