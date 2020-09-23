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دودة شريطية بطول 5أمتار تنزل من بطن سائق تاكسي

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دوانجشان داتشيودي
الأربعاء، 23-09-2020 07:26 م فتحي مجدي

تفاجـأ سائق تاكسي في شمال شرقي تايلاند، عند دخوله المرحاض بعد معاناة من آلام في المعدة بدودة شريطية بطول 17 قدمًا تنزل من مؤخرته.

وقفز دوانجشان داتشيودي (34 عامًا) في حالة صدمة عندما رأى الدودة تنزل من مؤخرته في 21 سبتمبر. وأظهرت الصور، الدودة الشريطية على بلاط الحمام المبلل.


قال دوانجشان وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لم أصدق كم من الوقت. ظللت أسحب وكانت لا تزال عالقًا في مؤخرتي. عندما خرجت الدودة بأكملها، قمت بقياسها وكان طولها خمسة أمتار".

وأضاف: "اعتقدت أنه كان أجنبيًا. كان ذلك مثيرًا للاشمئزاز. كان هذا الشيء يعيش بداخلي لفترة طويلة".

أخذ دوانجشان، الدودة الشريطية إلى الطبيب الذي حذره من أنه جاءت من أكل اللحوم النيئة. وقال إنه دودة شريطية لحم البقر.

قال سائق التاكسي إن طعامه المفضل هو (Key Neua)، وهي سلطة لحم بقر نيئة حارة، وهي طبق شهير في منطقة إيسان شمال شرق تايلاند.

ويُعتقد أن بيض الدودة الشريطية كان في اللحم النيء، الذي أكله دوانجشان بعد ذلك وفقس في أمعائه. وقال أطباء إنه من المرجح أن المزيد من الديدان الشريطية يمكن أن تعيش في أمعائه ووصف دواء لقتلها.

وأضاف دوانجشان: "تحسنت معدتي منذ خروج الدودة الشريطية. لكني ما زلت أشعر بالغثيان لأنني أعرف أن هناك المزيد من الديدان بداخلي. قال الأطباء إن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل أن أبدأ بالشعور بالتحسن".

 

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