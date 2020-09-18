دفن رجل حيّا بطريق الخطأ.. تفاصيل مروعة

الجمعة، 18-09-2020
02:40 م
عبد القادر وحيد- متابعات
تداول
التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة
دفن رجل
على قيد الحيا
ة، أسفل كمية كبيرة من الحصى.
وكان سائق شاحنة قد قام بقلب الحصى في موقع البناء،
ولم يدرك أنه كان يقف خلفه.
ونشرت
صحيفة ميرور البريطانية، مقطع الفيديو
وذكرت أن الرجل دفن
من رأسه إلى قدميه في الحصى، خلال تواجده في أحد مواقع البناء بمدينة
نيروبي الكينية.
وفي التفاصيل فقد ظل الرجل
مدفونا لمدة 3 دقائق قبل
أن يحاول العمال المتواجدون بالموقع إنقاذه وسحبه.
وقد
نجح العمال في إنقاذ الرجل
وسحبه من الحصى، كما أنه خضع للإسعافات الأولية والإنعاش
القلبي الرئوي، وذلك بعد فقدان وعيه بسبب عملية الدفن
الخطأ.