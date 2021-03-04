دفنها أشرف زكي بعد رفض أهلها.. مالا تعرفه عن أول فنانة متحولة جنسيًا
حنان الطويل
الخميس، 04-03-202105:24 مالمصريون
أثارت فنانة لبنانية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد تحولها جنسيًا حيث كانت في الأصل شاب وتحول، وهو ما جعل البعض يتسائل عن تاريخ
الفنانات اللاتي كن أصلهن ذكورًا وتحولوا إلى أنثى.
وحينما يتحدث البعض عن الفنانات المتحولات، تتصدر المشهد
الفنانة المصرية الراحلة حنان الطويل، التي كانت في الأصل شاب يدعى
"طارق"، والتي شهدت حياتها مآسي كثيرة انتهت بوفاتها داخل مستشفى
المجانين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد مفاجآت
عن حياتها وتحولها من ذكر إلى أنثى، حتى وفاتها الغامضة داخل مستشفى المجانين، ورفض
أهلها استلام جثمانها، حتى تسلمها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.
شاهد الفيديو: