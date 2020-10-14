الأربعاء، 14-10-2020
04:33 م
المصريون
نفت
الإعلامية دعاء فاروق
ما تردد على مواقع السوشيال ميديا من فبركة المداخلة التليفونية
من السيدة التي تدعى "ام محمد" والتي صرحت بأنها قامت بعما سحر أسود لكي
تأخذ رجل من زوجته وهدمت بيته وتزوجته وانجبت منه طفلين، وقالت أنها تفاجئت بهذا
الإتصال .
وكتبت
دعاء عبر حسابها على Instagram:
"لم أكن اتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة إياها بتاعت السحر للست
إياها.. منهم من قال وهو واثق قوى إننا مفبركين المكالمة.. وهو الشيء الذى لم يحدث
وربنا عالم ويحاسبني علي مدى صدقي من عدمه.. ثم أنا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة
جبارة مش هعرف اعمل السيناريو الجبار المذهل ده.. كنت اطلعها ندمانة طيب عشان يبقي
الموضوع دراماتيكي مؤثر، ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وافيهات
اكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".
تابعت:
"أما بخصوص الريأكشنات.. فأنا مش قادرة أفهم هي كان فيها ايه عشان يحصل كم
ردود الأفعال الرهيب حواليها بالشكل ده، لدرجة إن الناس فرغوها وعملوها ستيكرز
وايموجيز وصحيت لقيت كل الناس باعتينهالي، مشكرين علي كل هذا الاهتمام بالحلقة
اللي تعدت السبع ملايين مشاهدة في أقل من يومين، الغريب هو كمية القصص الحقيقية من
ناس أعرفهم شخصيا اللي اتعملهم سحر وبعتوا حكوا لي وقائع عجب العجاب، شكلنا هنكمل
الملف ده لان فيه مصايب كتير".
ووجهت
دعاء رسالة للمتصلة في نهاية تعليقها كاتبة: "أخيرا.. نداء لأم محمد يا رب
تتوبي بجد.. لأن لو موصلكيش بعد كل ده إنك عاملة مصيبة سودا ولازم تندمي ندم عمرك
يبقي الناس عندهم حق يشنوا عليكي وعلي اللي زيك كل الهجوم ده".