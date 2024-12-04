دراسة جديدة.. تناول هذا الطعام قبل النوم يقضي على الشخير

كشفت دراسة جديدة عن مادة غذائية يمكن أن تكون الحل الأفضل لتقليل الشخير وتحسين نوعية النوم.

يعرف انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يعاني منه نحو مليار شخص حول العالم، بأنه اضطراب يتسبب في ارتخاء جدران الحلق وتضييق مجرى التنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى توقف التنفس لفترات قصيرة ويتسبب في الشخير المزعج.

وأشار الباحثون إلى أن الشخير القوي يزيد من خطر الإصابة بهذا الاضطراب.

وعادة ما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الشخير بتجنب منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، قبل النوم، بسبب الاعتقاد بأنها تزيد من إنتاج المخاط وتسبب انسداد مجرى التنفس.

لكن دراسة حديثة، أجراها خبراء من جامعة تشنغدو في الصين، تشير إلى أن الجبن قد يساعد في تقليل الشخير من خلال زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وخفض ضغط الدم، ما يساهم في تحسين مجرى التنفس أثناء النوم.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على 400 ألف بريطاني، أن الجبن قد يساعد في تقليل خطر انقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة تصل إلى الثلث.

وفي تصريح لمجلة طب النوم، أكد الباحثون أنهم ربطوا "تناول كميات أكبر من الجبن بانخفاض احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم" في 28% من الحالات.

وأضافوا أنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للربط بين النظام الغذائي وجودة النوم، مؤكدين أن هذه العلاقة قد تكون حاسمة.