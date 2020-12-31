دراسة تنصح مرضى السكري بهذا المشروب يوميًا

الخميس، 31-12-2020
09:26 ص
المصريون
كشفت دراسة
يابانية جديدة أن تناول القهوة
والشاي الأخضر يومياً مفيد للصحة
ويمكن أن يقي من الوفاة المبكرة وخاصة لدى مرضى السكري
.
وخلصت الدراسة
إلى أن أولئك الذين يشربون كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر كل
يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15% للوفاة المبكرة، وأولئك الذين يشربون كوبين إلى
ثلاثة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 27%، والذين يشربون أربعة أكواب لديهم فرصة أقل
بنسبة 40%.
بالنسبة للقهوة، لوحظ أن شرب كوب واحد من القهوة
يقلل خطر الوفاة بنسبة
19%، في حين قلل شرب فنجانين من القهوة
يومياً احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 41%.
كان الأشخاص الذين لديهم أدنى احتمالات للموت المبكر هم أولئك الذين شربوا أربعة
أكواب من الشاي الأخضر وكوبين من القهوة
يوميًا.