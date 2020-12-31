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دراسة تنصح مرضى السكري بهذا المشروب يوميًا

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السكري
 
الخميس، 31-12-2020 09:26 ص المصريون

كشفت دراسة يابانية جديدة أن تناول القهوة والشاي الأخضر يومياً مفيد للصحة ويمكن أن يقي من الوفاة المبكرة وخاصة لدى مرضى السكري.
وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين يشربون كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15% للوفاة المبكرة، وأولئك الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 27%، والذين يشربون أربعة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 40%.
بالنسبة للقهوة، لوحظ أن شرب كوب واحد من القهوة يقلل خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين قلل شرب فنجانين من القهوة يومياً احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 41%. كان الأشخاص الذين لديهم أدنى احتمالات للموت المبكر هم أولئك الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر وكوبين من القهوة يوميًا.
 

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