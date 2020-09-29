دراسة تكشف مفاجأة عن العلاقة الحميمية للمرأة

الثلاثاء، 29-09-2020
08:31 م
فتحي مجدي
غالبًا ما يُعتقد أن النساء الأكبر سنًا يفقدن الاهتمام بالجنس، لكن على النقيض من ذلك، كشفت دراسة
جديدة أن العديد من النساء ينظرن إليه على أنه أمر مهم حتى مع التقدم في العمر.
قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة هولي توماس، الأستاذة المساعدة لـ الطب في جامعة بيتسبرج، إن 45 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة
كان الجنس مهمًا لهن في وقت مبكر من منتصف العمر وأصبح أقل بمرور الوقت.
في حين ظل الجنس مهمًا لـ 27 في المائة، طوال منتصف العمر وكان منخفض الأهمية بالنسبة لـ 28 في المائة، كما بينت نتائج الدراسة
التي شملت أكثر من 3200 امرأة.
كان من المرجح أن تقول النساء السود أن الجنس مهم طوال منتصف العمر، لكن النساء الصينيات واليابانيات كن على الأرجح يعتبرن الجنس على أنه غير مهم أو أقل أهمية.
كانت النساء المصابات بأعراض الاكتئاب أكثر عرضة لاعتبار الجنس غير مهم. ووجد الباحثون أن الرضا الجنسي مرتبط بمستويات عالية من أهمية الجنس، وكذلك التعليم العالي.
وقدمت النتائج يوم الاثنين في الاجتماع الافتراضي لعام 2020 لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية.
وقالت الدكتورة ستيفاني فوبيون، المدير الطبي لجمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشمالية (NAMS)، في بيان صحفي للجمعية: "تقدم مثل هذه الدراسات رؤى قيمة لمقدمي الرعاية الصحية الذين قد يرفضون خلاف ذلك الرغبة الجنسية المتضائلة للمرأة باعتبارها جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة".
وأضافت: "غالبًا ما تكون هناك أسباب أخرى يمكن علاجها، مثل جفاف المهبل أو الاكتئاب، بسبب انخفاض اهتمام المرأة
بالجنس".