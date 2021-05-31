الإثنين 31 مايو 2021
توقيت مصر 15:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مستشار السيسي يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

رئيس المخابرات يصل غزة ويتفقد المواقع المقترحة لإعادة الإعمار

بسبب صورة.. طالبة تمارس الرذيلة مع 7 شباب خوفًا من الفضيحة!

دراسة تكشف.. لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟

فلفل شطة ولا لأ؟.. صافيناز تثير الجدل بالمايوه (فيديو)

بعد وفاة والدها.. إيمي سمير غانم تكتب منشور مؤثر عن والدتها

تقرير طبي يحذر من تناول فاكهة القشطة لهذه الأسباب

صور... رجل أعمال كويتي يجهز لافتتاح أول مطعم لتقديم الديدان في الخليج

كارتيرون يصدر قرارًا بعد تعادل الزمالك مع الجونة

عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل غدًا حتى 11 مساءً

ADS
 

دراسة تكشف.. لماذا النساء أطول عمرًا من الرجال؟

Capture
ا
Native
الإثنين، 31-05-2021 01:36 م

كشفت دراسة أن عمر النساء أطول، لأنه مرتبط جزئياً بالبيولوجيا، أي أن الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين)، لها تأثير وقائي على مستوى القلب والأوعية الدموية.
وقبل انقطاع الطمث تكون حوادث الأوعية الدموية أقل بـ3 مرات من الرجال، بينما النساء هن أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، وأكثر مقاومة للأمراض المعدية وبعض أنواع السرطان.
وتلعب الأسباب الإجتماعية دوراً أيضاً، فالرجال ينخرطون في كثير من الأحيان بنشاطات محفوفة بالمخاطر.
والتفسير البيولوجي حسب البروفسور جان ماري روبين لطول العمر عند النساء، يكمن في دورهن بإعطاء الحياة لأولادهن، الذين يرافقونهن حتى الشيخوخة، كما أن طول العمر هو لصالح المرأة التي تهتم بالأولاد وتحميهن، كما أنهن أقل تدخينًا وشربًا للكحول من الرجال.
 

إقرأ ايضا

Capture

فلفل شطة ولا لأ؟.. صافيناز تثير الجدل بالمايوه (فيديو)

فوائد-فاكهة-القشطة-20-فائدة-مدهشة-للجسم1

تقرير طبي يحذر من تناول فاكهة القشطة لهذه الأسباب

وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة

العناني يلتقي بسفير غينيا بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة

أخبار متعلقة

5488106-320159133

فيديو.. طبيب يكشف سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال