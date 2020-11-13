دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

الجمعة، 13-11-2020
01:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين الاجتماعيين في أستراليا عن سهولة اكتشاف
الرجال الخائنين وذلك لأنهم يحملون سمات الخيانة في قسمات وجوههم .
و أشارت الدراسة إلي أنه كلما زادت ملامح الذكورة في وجوه الرجال زادت معها
احتمالية أن يكونوا خائنين ، حسب عينة الدراسة التي تعاملت معها الدراسة .
و من أهم ملامح الذكورة التي أشارت إليها الدراسة والتي تتيح للنساء الكشف عن
الزوج الخائن
أو للرجال للتعرف علي خصمهم المحتمل، هي الجبين البارز و الفك القوي
و الشفاه الرقيقة .
فيما أعلنت الدراسة عن أسباب غريبة لقلة ظهور ملامح الخيانة علي وجه النساء
، حيث أن النساء أقل عرضة للإبلاغ عن أنهم خائنات أو أنهن أغوين شخص آخر .