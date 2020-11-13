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دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

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دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-11-2020 01:46 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين الاجتماعيين في أستراليا عن سهولة اكتشاف الرجال الخائنين وذلك لأنهم يحملون سمات الخيانة في قسمات وجوههم .
و أشارت الدراسة إلي أنه كلما زادت ملامح الذكورة في وجوه الرجال زادت معها احتمالية أن يكونوا خائنين ، حسب عينة الدراسة التي تعاملت معها الدراسة .
و من أهم ملامح الذكورة التي أشارت إليها الدراسة والتي تتيح للنساء الكشف عن الزوج الخائن أو للرجال للتعرف علي خصمهم المحتمل، هي الجبين البارز و الفك القوي و الشفاه الرقيقة .
فيما أعلنت الدراسة عن أسباب غريبة لقلة ظهور ملامح الخيانة علي وجه النساء ، حيث أن النساء أقل عرضة للإبلاغ عن أنهم خائنات أو أنهن أغوين شخص آخر .
 

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