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دب يتجول في قرية ويهاجم المواطنين

دب يتجول في قرية ويهاجم المواطنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 02-10-2020 12:03 م متابعات- أمينة عبد العال
هاجم دب متوحش مدينة في محافظة فوكوشيما باليابان و أصابت رجل بجروح بعد أن هاجمته بجوار منزله بالقرب من محطة كيتاكاتا بالمحافظة .
وأبلغ المواطنين الشرطة صباح اليوم عن الدب الذي يتجول في المدينة و عثر الضباط علي الرجل المصاب بالقرب من منزله علي بعد 150 متر من مركز الشرطة .
وكان الرجل يغادر منزله متوجها إلي عمله عندما هاجمه الدب ثم فر هاربا .
وقال شهود العيان من سكان الحي القدماء أن هذه هي المرة الأولي التي يهاجم فيها دب المدينة ، ومازالت الشرطة تبحث عن الدب الهارب.
 

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