دب يتجول في قرية ويهاجم المواطنين

الجمعة، 02-10-2020
12:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم دب
متوحش مدينة في محافظة فوكوشيما باليابان
و أصابت رجل بجروح بعد أن
هاجمته بجوار منزله بالقرب من محطة كيتاكاتا بالمحافظة .
وأبلغ المواطنين الشرطة
صباح اليوم عن الدب
الذي يتجول في المدينة و عثر
الضباط علي الرجل المصاب بالقرب من منزله علي بعد 150 متر من مركز الشرطة
.
وكان الرجل يغادر منزله متوجها إلي عمله عندما هاجمه الدب
ثم فر هاربا .
وقال شهود العيان من سكان الحي القدماء أن هذه هي المرة الأولي التي يهاجم
فيها دب
المدينة ، ومازالت الشرطة
تبحث عن الدب
الهارب.