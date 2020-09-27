خمس الطلاب في ريطانيا يرسلون صورًا عارية إلى شركائهم

الأحد، 27-09-2020
07:00 م
فتحي مجدي
قال 34 في المائة من طلاب
المدارس في بريطانيا
إنهم بدأوا علاقة جديدة عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن إجمالي 7 آلاف طالب شاركوا في استطلاع مجهول، ذكر 18 في المائة أنهم سيرسلون صورة شخصية عارية لشريكهم في وضع الإغلاق، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وبينما قال 19 في المائة إنهم سيقبلون هدايا باهظة الثمن من شخص قابلوه مؤخرًا عبر الإنترنت، أشار غالبية 70 في المائة إلى أنهم يسعدون بإجراء مكالمة يومية مع شريك أو صديق رومانسي وحيد كل يوم أثناء الإغلاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المدارس تحديًا آخر: كيفية إدخال العلاقات والتثقيف الجنسي الذي تفرضه الحكومة (RSE) في المناهج الدراسية.
وأصبحت العلاقات والتربية الجنسية إلزامية في جميع المدارس في إنجلترا في بداية سبتمبر. ومع ذلك، نظرًا بسبب الوباء، مُنح المدارس خيار تأخير تنفيذ البرنامج حتى ربيع 2021.
بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من المدارس لم تكن قادرة على توفير المستويات الطبيعية للرعاية، مما يعني أن العديد من الطلاب
فقدوا المعلومات الهامة التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية وعلاقاتهم ورفاههم.
ومع قيام العديد من الطلاب
الآن بإجراء علاقاتهم عبر الإنترنت، قدمت بروك - المؤسسة الخيرية الرائدة في مجال الصحة الجنسية والرفاهية للشباب في المملكة المتحدة - هذا الأسبوع أكثر دروس RSE التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع في المملكة المتحدة، كجزء من أسبوع الصحة الجنسية الوطني.
وعُقدت الجلسة عبر الإنترنت عبر منصة تفاعلية ووفرت للطلاب
إمكانية الوصول عن بُعد إلى العلاقات الحيوية والتعليم الجنسي.
ولتجنب الإحراج - كشفت الأبحاث من منتدى التربية الجنسية أن ثلث الطلاب
يشعرون بالحرج من طرح أسئلة حول موضوعات الصحة الجنسية أمام زملائهم في الفصل - منصة المعلم المختارة ، Mentimeter، تسهل مناقشة مجهولة للموضوعات الحساسة والمحرجة، بما في ذلك الجنس، الموافقة والعلاقات.
كما سمحت الوظيفة المجهولة للطلاب
بالإجابة بحرية على الأسئلة التي طرحتها بروك حول وجهات نظرهم بشأن الموافقة والعلاقات عبر الإنترنت والتواصل مع العائلة والأصدقاء أثناء الإغلاق.
وقال دوجي بويد، رئيس قسم التعليم في بروك: "نظرًا لأن RSE أصبح إلزاميًا في المدارس في إنجلترا ، أردنا بدء العام الدراسي بدرس شيق وغني بالمعلومات من شأنه أن يحدد أسلوب العام المقبل.
مع وجود 16 في المائة من أطفال المدارس لم يتعلموا أبدًا عن العلاقات حتى يتم تزويدهم بهذه المعلومات المهمة في المدرسة، يحرص المعلمون على ضمان تقديم التدريس على الرغم من الاضطراب هذا العام.