خلع الحجاب والعودة للتمثيل.. حنان ترك تخرج عن صمتها وترد على المهاجمين

الخميس، 22-04-2021
05:23 م
محمد فضل
خرجت الفنانة المعتزلة منذ 8 سنوات حنان ترك
، عن صمتها لأول مرة للرد على شن البعض عليها هجومًا، بعد نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عدولها عن قرار اعتزال الفن وخلع الحجاب
والعودة للتمثيل
مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل البعض يهاجمها دون تأكد من صحة المعلومة، فيما رفض كثيرين تصديق هذه الأنباء.
ونشرت حنان ترك
، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نافية هذه الأنباء جملة وتفصيلًا،مؤكدة في منشور عبر حسابها الرسمي أنها تقدمت ببلاغ لإدارة فيسبوك لوقف الحساب الوهمي الذي روج لتلك الشائعة.
وقالت: ”إن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة، وتعاملي الآن سيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستغرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني“.
وتفاعل مع منشورها آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم لها وتقديرهم لقراراتها، مؤكدين أن هذه حرية شخصية وليس من حق أحد التدخل فيها.