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خفض نسبة اليوريا في الدم بهذه المشروبات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-10-2020 08:11 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر خبراء من ارتفاع مستويات " اليوريا " في الدم لأنها تؤدي إلي زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلي و مخاطر الفشل الكلوي .
وأشار الأطباء إلي أن الأعراض تشمل تغير كمية ولون البول وتورم الأطراف و آلام المفاصل و العظام
ونصح الأطباء ببعض المشروبات و الأطعمة التي تعمل علي خفض نسبة اليوريا في الدم ومن أهمها :
البروتين المنخفض حيث يساعد تناول الأطعمة منخفضة البروتين في تقليل نسبة اليوريا في الدم، مثل: البيض والسمك غير المدخن والديك الرومي، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها.
الخضراوات مثل الفلفل الأحمر، والجزر، والكابوتشي “الملفوف الصيني”، تعمل على ضبط مستويات اليوريا في الدم.
 التوابل مثل الكركم والقرفة يعملان على تنظيم مستويات الكرياتين واليوريا في الدم.
بدائل الحليب النباتية حيث يسبب الحليب والجبن الغنية بالبروتين والبوتاسيوم، من ارتفاع اليوريا في الدم، لذلك ينصح الأطباء ببدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب اللوز.
 تناول الماء حيث يؤدي إلى بقاء الجسم رطبا، ما يحمي من الجفاف والعطش الشديد، الذي يعتبر أحد علامات ضعف أداء الكلى.
 

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