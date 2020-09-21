خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 21-09-2020
11:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه
الدكتور خالد العناني وزير السياحة
والآثار بإضافة المزيد من القطع الأثرية من مختلف العصور
المصرية القديمة والقبطية والإسلامية إلي متحف العاصمة الإدارية
الجديدة لإثراء سيناريو العرض المتحف
ي، وإعطاء صورة متكاملة
لشكل وتطور العواصم المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.
كما
وجه بوضع خريطة للمواقع الأثرية في مصر عليها أيضا مواقع العواصم المصرية المختلفة
عبر العصور، بالإضافة الى وضع لوحات مصورة لجميع المحافظات المصرية الحالية.
كما
سيتم تطوير منطقة العرض الخارجي للمتحف
لتشمل عرض بعض القطع الأثرية وعمل تصميم لاند
سكيب لمناطق خضراء يتم زراعتها بنبات البردي وزهرة اللوتس، رمزي الشمال والجنوب عند
المصري القديم.
وقد
وجه وزير السياحة
والآثار بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة،
ووعد بزيارات مكثفة خلال الفترة القليلة القادمة لمتابعة الانتهاء من جميع الأعمال
وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
تجدر
الإشارة إلي أن المتحف
يروى تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض
فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولا
من على يمين الزائر عدد 4عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على
يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية،
ثالثاً المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثاني ويخص العاصمة الإدارية
ويعرض
في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية
خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات
المختلفة.
اما
القسم الثانى من المتحف
فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الاخر عند المصرى القديم، ويتكون
هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى
الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.