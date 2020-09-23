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خضراوات وفاكهة تمنع تساقط الشعر.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 23-09-2020 11:09 ص متابعات- أمينة عبد العال

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يعاني الكثيرون من مشاكل تساقط الشعر والتي من الممكن أن تكون بسبب الحالة النفسية أو الغذاء الذي يتناوله الفرد وفي أحيانا أخرى يكون السبب وراثيا.
وتصح خبراء التغذية بتناول طعام صحي متوازن، لافتين إلي أن هناك بعض الفواكه والخضراوات لها تأثير سحري علي فروة الرأس حيث تمنع تساقط الشعر وتساعد علي نموه .
ومن أهم الفواكه هي الأفوكادو حيث إنه يعتبر من الفواكه المهمة التي تحمي فروة الرأس لاحتوائها علي فيتامين ""E حيث ان حبة واحدة منها تحتوي علي 20% من الحاجة اليومية لجسم الإنسان من هذا الفيتامين .
ومن أهم الخضراوات "البطاطا " لأنها غنية بـ" البيتا كاروتين " ويمكن أن تسرع من نمو الشعر .
 

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