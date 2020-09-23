خبير معلومات: تويتر يدعم الإرهاب في مصر

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الأربعاء، 23-09-2020 09:30 م أحمد سالم
قال الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة ، إن المبرمج عندما يقوم بتطوير البرنامج يكون لديه تحيز معين ويسمى تحيز المبرمج وبعدها تقوم خوارزميات الذكاء الصناعي بتنفيذ التحيز الخاص به.

وأضاف محمد الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن التحيز الذي يقوم به الذكاء الصناعي به خطورة علي المستوى القانوني مؤكدا وجود اجهزة في المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة القضاة .

واوضح محمد الجندي ، أن هذه الاجهزة يتم ادخال معلومات إليها وبعدها تقوم بإخراج نتيجة الحكم فوجدوا أنها متحيزة ضد السود .

وتابع : ان تويتر يقوم بحذف التغريدات التي تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية في حين يترك تغريدات تحرض علي العنف والارهاب في مصر .

واكمل : ان العالم لا يوجد به تعريف متفق عليه دوليا للارهاب مؤكدا ان التشريعات المتواجدة لا تستطيع إلزام الشركات مثل تويتر لانها اقوي من الدول بامتلاكهم إلى المعلومات مؤكدا ان الدواعش كان لهم حسابات علي تويتر وليس الفيسبوك .
 

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