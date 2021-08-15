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خبيرة تغذية : تحذر من تناول البطيخ بهذه الطريقة

البطيخ
البطيخ
Native
الأحد، 15-08-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت خبيرة التغذية، أنتونينا ستارودوبوفا، من تناول البطيخ دون غسل غلافه الخارجي بماء دافئ وصابون ، مؤكدة أن الغسيل يمنع وصول الميكروبات من سطح البطيخ إلي الداخل والتي قد تسبب الكثير من مشاكل العدوي المعوية.
كما حذرت من  تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل ‏أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير ‏المعهودة‎، مشيرة إلى ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات ‏الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب ‏أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا‎.‎
كما نصحت خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة ‏بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن ‏أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي‎.‎
 

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