خبيرة تغذية : تحذر من تناول البطيخ بهذه الطريقة

الأحد، 15-08-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت خبيرة التغذية، أنتونينا ستارودوبوفا، من تناول البطيخ
دون غسل غلافه الخارجي بماء دافئ وصابون ، مؤكدة أن الغسيل يمنع وصول الميكروبات
من سطح البطيخ
إلي الداخل والتي قد تسبب الكثير من مشاكل العدوي المعوية
.
كما حذرت من تناول
البطيخ
الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو
له رائحة غير المعهودة،
مشيرة إلى ضرورة حفظ البطيخ
في أماكن بعيدة عن الحشرات الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة
للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا.
كما نصحت خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ
بالبذور، لأن قشرة
بذور البطيخ
وخاصة البطيخ
الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز
الهضمي.