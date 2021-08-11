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خبيرة تغذية تحذر من أمراض خطيرة يسببها تناول البطيخ مع البذور

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خبيرة تغذية تحذر من أمراض خطيرة يسببها تناول البطيخ مع البذور

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بطيخ
Native
الأربعاء، 11-08-2021 12:39 م

كشفت خبيرة التغذية الروسية، ماريا روزانوفا، عن مخاطر تناول البطيخ مع البذور، وفقًا لتقرير “موسكو -24”.
وحذرت الخبيرة من أن عدم الرغبة أو الكسل في تنظيف البطيخ من البذور قبل تناوله يمكن أن يشكل خطورة على الصحة. من بين النتائج عسر الهضم وتسمم الجسم بالأمونيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك في شكل أمراض خطيرة.
وقالت: “تحتوي بذور البطيخ على الحمض الأميني سيترولين، الذي يتحلل في جسم الإنسان مع إطلاق الأمونيا. بالنسبة للأشخاص الأصحاء، لا يوجد شيء سيئ في هذا، ولكن في وجود أمراض معينة في الجهاز البولي ومع تطور سيترولين الدم، يمكن ان يتسبب هذا بضرر كبير للصحة”.
وأوضحت أيضًا أن ابتلاع القليل من البذور بشكل عشوائي ليس سببًا للذعر. كما نصحت بتوخي الحذر بشكل خاص بشأن وجود البذور في البطيخ، الذي يتناوله الأطفال دون سن الثالثة والنساء الحوامل.
 

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