السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 15:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عارية بأوضاع مثيرة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة

أول رد من "ساسى" على أنباء رحيله

مبيض محارة يلقي مصرعه أسفل عجلات القطار في الشرقية

انتحار شاب بسبب رفض أسرته زواجه من بنت الجيران

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

قمر اصطناعي يسقط في المحيط الهادي

9 ملايين يورو حصيلة عملية سطو.. خطأ غير متوقع

خبراء : النوم خلال النهار قد يسبب الوفاة بهذه الطريقة

6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في البشر

مانشستر سيتي يغري ميسى بـ 150 مليون يورو

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

خبراء : النوم خلال النهار قد يسبب الوفاة بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 29-08-2020 02:09 م متابعات- أمينة عبد العال
حذرت دراسات حديثة لخبراء من خطورة النوم لأكثر من ساعة خلال فترة النهار حيث قد تؤدي إلي الوفاة .
وأشار الخبراء خلال مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب إلي أن النوم لأكثر من ساعة يزيد من احتمالية إصابة الفرد بأمراض قد تؤدي إلي الوفاة .
كما لفت الخبراء إلي النوم ليلا بجانب النوم لعدة ساعات في النهار تؤدي لإصابة الفرد بأمراض القلب و الأوعية الدموية و خطر الوفاة .
و ينصح الخبراء بتجنب النوم لساعات طويلة خلال النهار و الاكتفاء بأقل من 45 دقيقة مشيرين إلي أن صحة القلب هذا قد يحسن صحة القلب لدي الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كاف في الليل .
 

إقرأ ايضا

1220192312815489047785

فيديوهات فاضحة.. يمارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة وابنها

قمر اصطناعي

قمر اصطناعي يسقط في المحيط الهادي

سعد الصغير و مدحت العدل

سعد الصغير يرد علي تنمر العدل بـ" سكينة وبيضة "

 

أخبار متعلقة

تدوينة مثيرة للقرني عن حراسة أمنية مشددة قبل النوم

تدوينة مثيرة للقرني عن حراسة أمنية مشددة قبل النوم

ارشيفية

معجزة.. بعد توقف قلبها لمدة 3أيام.. شابة تعود للحياة