خبراء : النوم خلال النهار قد يسبب الوفاة بهذه الطريقة

السبت، 29-08-2020
02:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت دراسات حديثة لخبراء من خطورة النوم
لأكثر من ساعة خلال فترة النهار
حيث قد تؤدي إلي الوفاة .
وأشار الخبراء خلال مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب
إلي أن النوم
لأكثر من ساعة يزيد من احتمالية إصابة الفرد بأمراض قد تؤدي إلي الوفاة .
كما لفت الخبراء إلي النوم
ليلا بجانب النوم
لعدة ساعات في النهار
تؤدي لإصابة
الفرد بأمراض القلب
و الأوعية الدموية و خطر الوفاة .
و ينصح الخبراء بتجنب النوم
لساعات طويلة خلال النهار
و الاكتفاء بأقل من
45 دقيقة مشيرين إلي أن صحة القلب هذا قد يحسن صحة القلب لدي الأشخاص الذين لا
ينامون بشكل كاف في الليل
.