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خانها مع أعز صديقاتها.. تصرف صادم من عروس في حفل زفافها(فيديو)

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خناقة
 
الخميس، 15-10-2020 04:28 م محمد فضل
أقدمت عروس على مغادرة حفل زفافها أمام المعازيم، وعدم استكمال مراسم زواجها من عريسها، بعد أن اكتشفت خيانةه لها مع أعز صديقاتها.
وحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، رفضت عروس نيجيرية استكمال مراسم حفل زفافها داخل إحدى الكنائس، بعد أن اكتشفت خيانة العريس مع صديقتها المقربة منها، ووصيفتها في عرسها.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يوثق لحظات هرب العروس، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وتخرج من الكنيسة التي كان من المقرر أن تُعقد فيها مراسم زواجها.
وهرعت العروس للشارع وهي في حالة من الغضب العارم، وأعلنت عن إلغاء حفل زفافها، بسبب اكتشافها وجود علاقة غير شرعية جمعت بين عريسها وبين صديقتها المقربة، ووصيفتها في حفل الزفاف.
وظهر العريس وهو يرتدي بدلته السوداء، ويتبعها خارج الكنيسة ويحاول إيقافها ويتحدث بلغة إنجليزية بسيطة، ويطالبها أن تعطيه فرصة لسماعه، ولكن العروس ترد بشكل غاضب وهي تصيح “لا تلمسني” وظلا يتجادلان على الطريق المزدحم، حتى تمكنت العروس من الابتعاد عن المكان.
وتُظهر لقطات الفيديو تجمّع ضيوف حفل الزفاف خارج الكنيسة، وهم يتابعون الشجار بين العروسين ويقومون برفع هواتفهم لتصوير الواقعة.
وحاول أهل العريس إقناع العروس بالعدول عن قرارها، ولكن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل وأُلغي حفل الزفاف نهائيًا.
 

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