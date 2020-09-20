حيوان «الألبكة» يقتح ملعب مباراة في إنجلترا (فيديو)

الأحد، 20-09-2020
06:52 م
فتحي مجدي
شهدت مباراة
بين فريقين شبه محترفين كارلتون أثليتيك وإلكلي تاون أيه إف سي أمس، نزول حيوان "الألبكة" إلى ملعب
المباراة
في ويكفيلد غرب يوركشاير بإنجلترا.
وفجر نزول "الألبكة" إلى الملعب
حيث شقت طريقها في منتصف المباراة
، نوبات من الضحك بين المتفرجين، كما أظهر مقطع فيديو أعادت نشره صحيفة "ديلي ميل".
وقف اللاعبون، الذين اضطروا إلى إيقاف المباراة
، وأيديهم على أفخاذهم، مرتبكين من اللاعب البديل الجديد. وشق الحيوان طريقه إلى الجانب الآخر من الحقل قبل أن يتوقف لفترة وجيزة.
وشوهد مقطع الفيديو عبر موقع "تويتر" أكثر من نصف مليون مرة. وكانت اللقطات مصدر تسلية لعشاق كرة القدم، حيث كتب أحدهم: "سباق قطري رائع من الألبكة"، وعلق آخر: "أعتقد أنه كان متسللاً قليلاً".
وعلق آخر على المشهد النادر، فكتب: "أنا معتاد على رؤية الحمار الغريب على أرض الملعب
ولكن ليس الألبكة أبدًا".
شاهد الفيديو
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8752595/Hilarious-moment-ALPACA-invades-football-pitch-charges-players-game-West-Yorkshire.html