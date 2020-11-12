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حنان ترك تتبرأ من هذا الأمر وتحذر: أنا غير مسئولة

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حنان ترك
 
الخميس، 12-11-2020 07:01 م محمد فضل

تبرأت الفنانة حنان ترك، أمام الجمهور من صفحات مزيفة تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل ما يُنشر على هذه الصفحات غير مسؤولة عنه.
وكتبت حنان ترك على صفحتها الخاصة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها".
وكانت نشرت حنان ترك مؤخرا صوراً لإبنيها يوسف وآدم، بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت حنان عدداً كبيراً من التعليقات، فكتب أحد المتابعين :"نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه".
 

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