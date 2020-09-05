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حمل الهاتف في الجيب يؤثر على الجهاز التناسلي

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هاتف في الجيب
 
السبت، 05-09-2020 02:03 م محمد فضل - متابعات

حذر الطبيب الروسي فلاديسلاف محمد، من حمل الهاتف في الجيب، مؤكدًا أن بعض الأطباء أثبتوا أنه قد يؤثر على الجهاز التناسلي.
وقال الخبير “في هذه المناسبة، تم إجراء عدد كبير من الدراسات ذات النتائج المتضاربة، ومع ذلك، لم يتم الحصول على بيانات مقنعة. النصيحة العامة لا تزال صالحة – يجب على الشخص، قدر الإمكان، تقليل وقت اتصال الجسم بهاتف محمول”.

هناك نظرية مفادها أن جسمنا هو جهاز كهرومغناطيسي مثل الهاتف. كل خلية في مجرى حياتها تخلق مجالًا كهرومغناطيسيًا حول نفسها، والتفاعل مع مجال مغناطيسي آخر يمكن أن يشوه المظهر الجانبي الأساسي، وبالتالي يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية، وفقا له.

وأشار في مقابلة مع “برايم”: “ومع ذلك، تم إجراء عدد كبير نسبيًا من الدراسات حول تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على البشر، والتي أظهرت أن وجود التأثير ليس دائمًا موجودًا، وإذا كان موجودا، فهو ليس دائمًا سلبيا”.

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