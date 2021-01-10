حلقات مسلسل لا حكم عليه مواعيد العرض

الأحد، 10-01-2021
03:38 م
المصريون
مشاهدة مسلسل لا حكم عليه هو عبارة عن دراما عربية
مشتركة بين الدراما السورية والبنانية، من انتاج شركة الصباح ويجمع لأول مرة الفنان قصى خولي وفاليري أبو شقرا بعمل
فني واحد
للإشارة ، عرض المسلسل الذي أنتجته شركة الصباح أولى مشاهده
في أكتوبر الماضي ، وتدور قصته حول شاب والذي يجسد الشخصية (قصي خولي) محكوم عليه بالسجن
المؤبد لقتله والدته وزوجها. يمكنكم مشاهدةحلقات المسلسل هنا
أحداث
المسلسل
تدور أحداث المسلسل ( لا حكم عليه) في 15 حلقة ، بعد خمس
سنوات في السجن فوجئ بظهور أحد المحامين والذي يجسد الشخصية االفنانة فاليري أبو شقرة
التي تكتشف دليل براءته ، ثم ينطلق بعد ذلك في مغامرة لاكتشاف الحقيقة بعد خروجه من
السجن، بعد أن اثبتت المحامية للمحكمة دليل براءته من تهمة القتل المنسوبة إليه،
وهذا يعطيه دافع كبير للتصميم حول معرفة الحقيقه التي أوصلته للسجن ويمكنكم مشاهدة
المزيد من المسلسلات هنا
فريق العمل
، إخراج فيليب أسمر ، ويشارك في بطولتها قصي وفاليري: طوني
عيسى ، كارلوس عازار ، فادي إبراهيم ، كارول الحاج ، عبده شاهين ، إيلي متري ، كارين
سلامة ، رندة قاضي وغيرهم. ومن المقرر عرضه في أوائل يناير 2021.
قصي الخولي
ويعتبر الفنان قصى خولي اضافة رائعة إلى العمل الفني اللبناني
في ظل شعبيته الكبيرة وحب الجماهير له المستوى السوري بشكل خاصة والعالم العربي عامة،
علما بأن مسلسله يحمل اسم مسلسل إذاعي كويتي.
مسلسل لا حكم عليه يعتبر
تحدي كبير للنجم قصى خولي خصوصا ان هذه الشخصيات التي نتابعها بالاعمال الفنية
القصيرة غالبا ما تكون مركبة إلا أنها واضحة المعالم ومعادلة صعبة يمكن نجاحا أي
نجاح العمل الفني ككل.
فاليري أبو
شقرا
أما بالنسبة للبطولة
النسائية فكانت الفنانة نادين نجيم مرشحة للقيام بدور البطولة ولكنها ترددت بقبول
الدور بسبب أحداث مرفأ بيروت الأخيرة وتم
اختيار فاليري أبو شقرا لتقوم هي بالبطولة.
واخيرا وبعد فترة من
التشويق تم الإعلان أخيرا عن بوستر المسلسل، وظهر به الفنان قصي خولي وهو وهو يقف
خلف أحد القضبان وسط أحد الشوارع
وكان قصي خولي يتميز
بلوك الشخصية فظهر حالق رأسه وبلحية طويلة وأثار جرح على عينه اليسرى
البوستر
الرسمي للمسلسل
أما الفنانة فاليري أبو
شقرا فقد شاركت البوستر الرسمي للمسلسل
عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور انستجرام، حيث ظهرت وهي تجلس
مقابل الفنان قصي الخولي على منضدة وسط أجوء
غموض وتشويق. موقع فيديو شبابيك