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حكم نهائي على محمد رمضان بغرامة 6 مليون جنيه

محمد رمضان و أشرف ابو اليسر
محمد رمضان و أشرف ابو اليسر
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الجمعة، 19-11-2021 12:56 م متابعات- أمينة عبد العال
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر علي الفنان محمد رمضان بدفع الغرامة إلي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد رفضها للطعن المقدم منه في القصية التي عرفت إعلاميا بـ" كابينة الطائرة".
و يلزم قرار المحكمة الفنان محمد رمضان بدفع الغرامة 6 مليون جنيه والتي أقرتها المحكمة الاقتصادية ، حيث أن الحكم أصبح نهائي ولا يجوز الطعن عليه,خاصة بعد رفض محكمة النقد كافة الدفاعات التي تقدم بها رمضان .
جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت أول إبريل الماضي حكم ضد محمد رمضان بدفع غرامة مالية قدرها 6 مليون جنيه مصري إلي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد نشره صورة له من داخل كابينة الطائرة التي يقودها الطيار الراحل والتي علي أثرها تم فصل الطيار من عمله.
 

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