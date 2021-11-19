حكم نهائي على محمد رمضان بغرامة 6 مليون جنيه

الجمعة، 19-11-2021
12:56 م
متابعات- أمينة عبد العال
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر علي الفنان محمد رمضان
بدفع الغرامة إلي
الطيار الراحل أشرف أبو اليسر
، بعد رفضها للطعن المقدم منه في القصية التي عرفت
إعلاميا بـ" كابينة الطائرة".
و يلزم قرار المحكمة الفنان محمد رمضان
بدفع الغرامة 6 مليون جنيه والتي
أقرتها المحكمة الاقتصادية ، حيث أن الحكم أصبح نهائي ولا يجوز الطعن عليه,خاصة
بعد رفض محكمة النقد كافة الدفاعات التي تقدم بها رمضان .
جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت أول إبريل الماضي حكم ضد
محمد رمضان
بدفع غرامة مالية قدرها 6 مليون جنيه مصري إلي الطيار الراحل أشرف أبو
اليسر، بعد نشره صورة له من داخل كابينة الطائرة التي يقودها الطيار الراحل والتي
علي أثرها تم فصل الطيار من عمله.