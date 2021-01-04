حكم قضائي ضد محمد عدوية بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين، 04-01-2021
04:24 م
المصريون
قضت محكمة جنح التهرب الضريبى
، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة
الفنان محمد عدوية
، بتغريمه مبلغ 343 ألفا و 429 جنيها، مقدار الضريبة المستحقة، لاتهامه
بالتهرب من دفعه للضرائب العامة.
وأشارت اوراق القضية
رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة، قيام الفنان محمد عدوية
بالتهرب من دفع مبلغ 343 الفا
و 429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان،
و شركة ماما فيلم، و شركة برودكشن"، وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة
جنح التهرب الضريبى
، التى نظرت القضية وقررت حكمها السابق.