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حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر
Native
الجمعة، 09-07-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة نادية مصطفي أن الشائعات التي تم تداولها علي بعض المواقع الإخبارية عن وفاة الفنان هاني شاكر غير صحيحة.
و نشرت نادية مصطفي صورة لـ هاني شاكر من داخل العناية المركزة قائلة :" أصدقائى وحبايبى أحب اطمنكوا أن أخى أمير الغناء العربى هانى شاكر بخير، وحالته أحسن كتير من الصبح، وهيبقى تحت الملاحظة إن شاء الله، وممنوع عنه الزيارة، وطبعاً بيشكر كل اللى سألوا عنه».
في سياق متصل اعتذر الفنان هاني شاكر عن الحفل الغنائي الذي كان سيقدمه مساء أمس في دار الأوبرا في رسالة قال فيها : " «بعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قال لي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقى معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».
جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية مفاجأة أمس تم نقله علي أثرها إلي المستشفي .
 

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