الثلاثاء، 06-10-2020
11:50 ص
المصريون
يشارك الفنان كريم عبد العزيز
في الجزء الثاني من مسلسل
"الأختيار" المقرر عرضه في رمضان 2021، بعد نجاح الجزء الأول منه الذي
قام ببطولته الفنان أمير كرارة وتم عرضه رمضان الماضي، والذي تناول من خلاله تجسيد
قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في كمين
"مرب البرث".
وفي الجزء الثاني من مسلسل "الأختيار" يتم
تناول حياة الشهيد البطل النقيب عمرو صلاح الذي استشهد في حادث الواحات عام 2017، إثر
مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات والمعروفة إعلاميًا
بـ"حادث الواحات"، ووقع تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة، وعناصر
البؤرة، ما أسفر عن استشهاد 14 ضابطًا ومجندًا وإصابة 8 آخرين.
الجدير بالذكر، أن الشهيد البطل عمرو صلاح شارك فى فيلم
"الخلية"، مع الفنان أحمد عز، والذي دارت قصته عن دور وزارة الداخلية
ممثلة في قطاع الأمن الوطني في محاربة خلية إرهابية والتى تم القضاء عليها بنهاية
الأحداث، حيث كان يقوم بتدريب أبطال العمل، على فنون القتال واستخدام السلاح،
وارتداء ملابس الشرطة بطريقة مناسبة ما جعل زملائه يطلقون عليه لقب "بطل
السينما والواقع".